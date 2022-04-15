Талалаев прокомментировал поражение от «Динамо»

В первом матче двадцать пятого тура российский Премьер-лиги московское «Динамо» переиграло дома грозненский «Ахмат». Москвичи забили два безответных мяча и укрепили свое второе место в турнирной таблице. Наставник грозненского клуба Андрей Талалаев прокомментировал поражение своей команды.

- С победой «Динамо». Мне моя команда понравилась. Моя команда делала, что я хотел. «Динамо» выше уровнем и заслуженно победили. После пропущенного гола был лучший отрезок игры, а второй гол закончил игру. Фол Евгеньева на Конате комментировать не могу, - цитирует Талалаева Sport24.