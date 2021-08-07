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Россия. Премьер-лига

Масалитин: «Хотелось бы увидеть от ЦСКА футбол атакующий, но фаворитом выглядит «Динамо» эксклюзив

07 Августа 2021 • 19:36 Комментировать
Динамо Москва
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ЦСКА Москва
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Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Динамо» и «армейцами».

«Все-таки хочется надеяться, что «армейцы» покажут свой футбол. Хотелось бы увидеть от них футбол атакующий. Но судя по двум играм, фаворитом в предстоящем матче выглядит «Динамо». Но у ЦСКА есть игроки, которые могут поменять стиль игры и будут нацелены на атаку, это Эджуке и Дзагоев. Надеюсь, что ЦСКА покажет более содержательный футбол. Думаю, голы будут, состоится результативный матч.

Насколько в таком противостоянии важна «тренерская рука»? Она всегда важна, во всех матчах. Всегда нужно быть на пульсе игры: где-то нужно поменять, где-то усилить оборону, где-то усилить нападение. От тренера всегда зависит очень многое», - сказал Масалитин.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Динамо Москва Валерий Масалитин
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