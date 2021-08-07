Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Динамо» и «армейцами».

«Все-таки хочется надеяться, что «армейцы» покажут свой футбол. Хотелось бы увидеть от них футбол атакующий. Но судя по двум играм, фаворитом в предстоящем матче выглядит «Динамо». Но у ЦСКА есть игроки, которые могут поменять стиль игры и будут нацелены на атаку, это Эджуке и Дзагоев. Надеюсь, что ЦСКА покажет более содержательный футбол. Думаю, голы будут, состоится результативный матч.

Насколько в таком противостоянии важна «тренерская рука»? Она всегда важна, во всех матчах. Всегда нужно быть на пульсе игры: где-то нужно поменять, где-то усилить оборону, где-то усилить нападение. От тренера всегда зависит очень многое», - сказал Масалитин.