Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы Ставки
💡 Новая версия сайта "Евро-футбол.ру"
Россия. Премьер-лига

«Локомотив» интересовался игроками «Динамо»

02 Августа 2021 • 20:20 Комментировать
Уфа
...
Локомотив Москва
3.90 3.40 2.00
06.08 17:00
1000 рублей бесплатная ставка

Московский «Локомотив» проявлял интерес к двум футболистам «Динамо», сообщается в телеграм-канале Нобеля Арустамяна.

«Железнодорожники» пытались договориться о переходе нападающего Арсена Захаряна, но получили отказ. Второй целью считался Константин Тюкавин, однако информации о том, ведутся ли переговоры, нет.

Помимо этого, Арустамян пишет, что этим летом «Локомотив» намеревался приобрести полузащитника «Рубина» Дениса Макарова, армейца Наира Тикнизяна и форварда «Крыльев Советов» Сергея Пиняева. По поводу последнего даже есть конкретные цифры предложения - 30000 евро в месяц и полтора миллиона евро подъемных. И если Пиняев в итоге перебрался в «Крылья», а с Макаровым пока неясно, то о переходе в «Локо» Тикнизяна скоро будет объявлено официально.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Динамо Москва Арсен Захарян Константин Тюкавин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 90 минута Ахмат 1:2 Сочи 2.7 3.15 2.95
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Августа
21:51 · Россия. Премьер-лига
Геркус: «Теперь внимание Карпина будет сосредоточено только на сборной»
20:53 · Россия. Премьер-лига
Крыховяк: «Новый бык в городе»
20:39 · Россия. Премьер-лига
Черданцев считает, что российскому футболу не нужны иностранные специалисты
20:24 · Россия. Премьер-лига
Во время матча «Ахмат» - «Сочи» работники стадиона убрали с поля змею
20:20 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» интересовался игроками «Динамо»
20:04 · Россия. Премьер-лига
Талалаев: «Сочи» - наверное, один из самых организованных клубов России»
19:58 · Россия. Премьер-лига
Федотов: «Особенно в родных стенах «Ахмат» всегда агрессивен и играет до последней минуты»
19:34 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» - «Сочи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2
19:28 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Динамо» Кардозу переходит в турецкий клуб
18:49 · Россия. Премьер-лига
«Вильярреал» включился в борьбу за Азмуна
17:47 · Россия. Премьер-лига
Антон Миранчук может оказаться в Италии эксклюзив
17:15 · Россия. Премьер-лига
Глушаков: «Я всегда говорил, что хочу вернуться в сборную»
17:00 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» высмеял «инсайдеров»
16:30 · Россия. Премьер-лига
Гамула: «Ростову» рано паниковать, у руководства клуба хорошие отношения с Карпиным»
16:02 · Россия. Премьер-лига
Вендел – о матче с «Ростовом»: «Игра была непростая»
Все новости