«Локомотив» интересовался игроками «Динамо»

Московский «Локомотив» проявлял интерес к двум футболистам «Динамо», сообщается в телеграм-канале Нобеля Арустамяна.

«Железнодорожники» пытались договориться о переходе нападающего Арсена Захаряна, но получили отказ. Второй целью считался Константин Тюкавин, однако информации о том, ведутся ли переговоры, нет.

Помимо этого, Арустамян пишет, что этим летом «Локомотив» намеревался приобрести полузащитника «Рубина» Дениса Макарова, армейца Наира Тикнизяна и форварда «Крыльев Советов» Сергея Пиняева. По поводу последнего даже есть конкретные цифры предложения - 30000 евро в месяц и полтора миллиона евро подъемных. И если Пиняев в итоге перебрался в «Крылья», а с Макаровым пока неясно, то о переходе в «Локо» Тикнизяна скоро будет объявлено официально.