Тикнизян может перейти в «Локомотив»

Полузащитник ЦСКА Наир Тикнизян близок к трансферу в состав московского «Локомотива».

По данным источника «Спорт-Экспресс», столичные клубы серьёзно продвинулись в переговорном процессе по 22-летенему хавбеку. Уже в ближайшие дни может быть официально объявлено о переходе игрока.

Примечательно, что это уже не первый случай, когда «железнодорожники» обсуждают возможность приглашения Наира Тикнизяна. Весной «Локомотив» предпринимал попытки усилиться молодым футболистом, но тогда они не увенчались успехом.

В прошлом розыгрыше российской Премьер-лиги Тикнизян отличился двумя голами и одним ассистом в 28 проведённых поединках.