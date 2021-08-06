Газизов - о ничьей с «Локомотивом»: «Мы были ближе к победе»

Сегодня в рамках третьего тура российской Премьер-лиги «Уфа» и «Локомотив» не смогли выявить победителя, сведя матч к ничье со счетом 1:1. Генеральный директор хозяев поля Шамиль Газизов высказался по поводу итогового результата поединка и о ближайших планах клуба.

Согласно слов Газизова, игра «Уфы» вызвала у него положительные эмоции. Он считает, что команда хорошо провела стартовый отрезок сезона. Что касается непосредственно противостояния с «железнодорожниками», то он сослался на невезение футболистов. «Хоть и ничья, но мне кажется, что мы были ближе к победе, упустили ее», - цитирует Газизова Sport24.

Ко всему прочему, генеральный директор ответил на вопрос по поводу трансферной политики, отметив, что клуб до конца лета еще может подписать новых исполнителей.