​Фанатка пришла на игру «Уфы» в нижнем белье

В пятницу вечером третий тур российского чемпионата был открыт матчем между «Уфой» и «Локомотивом». В кадр телетрансляции попала девушка, которая бросилась в глаза, ведь на ней было надето только нижнее белье. Девушка держала баннер, на котором был написан следующий текст: «Бауэр, подари футболку, а то холодно».

29-летний защитник Мориц Бауэр выступает за «Уфу» с февраля текущего календарного года. За «горожан» он успел провести 11 матчей. В них австриец отметился двумя результативными передачами на партнёров.

Отметим, что матч «Уфы» и «Локомотива» завершился вничью со счётом 1:1.