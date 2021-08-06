Червиченко: «Локомотив» в игре с «Уфой» отскочил»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал результат матча «Уфы» и «Локомотива», в котором москвичи спаслись от поражения.

Червиченко сказал, что «железнодорожники» отыгрались благодаря одному единственному по-настоящему опасному удару. В остальном, по словам экс-владельца другого московского клуба, «Уфа» переиграла соперника и должна была доводить счет до разгромного. «Локомотив» в этом матче отскочил, они смотрелись сегодня не очень хорошо», - приводит слова Червиченко Rusfotball.info.

Также он подметил, что Дмитрия Баринова не стоит винить за момент с красной карточкой, ведь в такой игре судьбу эпизода решают доли секунды.