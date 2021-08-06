​«Локомотив» объяснил, почему с «Уфой» не сыграет Мурило

«Локомотив» через свой официальный сайт проинформировал общественность о том, что защитник Мурило не попал в заявку на матч с «Уфой» из-за болезненного удара, который он получил в прошлой игре против ЦСКА.

Отмечается, что Мурило переносит медицинские процедуры и готовится к поединку следующего тура РПЛ против «Зенита».

В пятницу вечером «Локомотив» сыграет на выезде против «Уфы». Стартовый свисток футболисты услышат в момент, когда стрелки часов в Москве покажут 17:00. Не пропустите трансляцию игры в текстовом формате на страницах портала LiveResult.