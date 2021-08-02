«Локомотив» высмеял «инсайдеров»

Московский «Локомотив» оригинальным образом отреагировал на активно распространяющуюся в СМИ информацию о скорой продаже лидеров команды.

Пресс-служба «железнодорожников» в своём профиле в социальной сети «Твиттер» опубликовала ролик юмористического характера, высмеяв непроверенную информацию, которая то и дело появляется в сети. На видео пёс лает на несущийся на огромной скорости поезд РЖД. Под лай четырёхлапого появляются слухи о вероятных кадровых изменениях в составе клуба.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» договорился с «Локомотивом» касаемо перехода Крыховяка.