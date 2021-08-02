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Россия. Премьер-лига

«Локомотив» высмеял «инсайдеров»

02 Августа 2021 • 17:00 Комментировать
Уфа
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Локомотив Москва
3.90 3.40 2.00
06.08 17:00
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Московский «Локомотив» оригинальным образом отреагировал на активно распространяющуюся в СМИ информацию о скорой продаже лидеров команды.

Пресс-служба «железнодорожников» в своём профиле в социальной сети «Твиттер» опубликовала ролик юмористического характера, высмеяв непроверенную информацию, которая то и дело появляется в сети. На видео пёс лает на несущийся на огромной скорости поезд РЖД. Под лай четырёхлапого появляются слухи о вероятных кадровых изменениях в составе клуба.

 

 

Ранее сообщалось, что «Краснодар» договорился с «Локомотивом» касаемо перехода Крыховяка.

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Локомотив Москва
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