​«Локомотив» остался в меньшинстве в матче с «Уфой»

В пятницу вечером программу третьего тура чемпионата России открывают «Локомотив» и «Уфа». В концовке первого тайма гости из Москвы остались в численном меньшинстве. После обращения к ВАР главный арбитр удалил с поля Дмитрия Баринова за повторное предупреждение и назначил в ворота «железнодорожников» пенальти.

Отметим, что Олег Иванов реализовал одиннадцатиметровый удар, и после первого тайма «Уфа» ведёт в матче с «Локомотивом» с минимальным счётом 1:0.

Следить за ходом второго тайма матча «Уфа» - «Локомотив» можно на портале LiveResult, где проходит подробная трансляция в текстовом формате.