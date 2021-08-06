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Россия. Премьер-лига

Стукалов: «У нас было три хороших момента, которые надо было реализовывать и доводить игру до победы»

06 Августа 2021 • 19:27 Комментировать
Уфа
1:1
Локомотив Москва
окончен
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Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов подвёл итоги матча с «Локомотивом» (1:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Эта ничья для вас - потеря очков или приобретение?

- Мы видели, что во втором тайме у нас было три хороших момента, которые надо было реализовывать и доводить игру до победы. Считаю, что мы потеряли очки сегодня?

- Какая-то странная психология на стадионе в Уфе. Играя в меньшинстве, «Уфа» отыгрывается у «Динамо», а в большинстве пропускает от «Локомотива». Как игру в неравных составах, которая чаще бывает в хоккее, стабилизировать?

- Нам за второй тайм только дважды пробили. В первом случае выручил Саша, а во втором моменте надо разобраться, почему не блокировали удар. Но опять же говорю, надо забивать свои голевые моменты и доводить игру до победы.

- Насколько удачно сыграли замены в этой встрече? Они помешали или, наоборот, улучшили?

- Все вошли ребята нормально, в принципе, со старанием и желанием. Самое важное, что мы все равно сдвинулись с мертвой точки.

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Уфа Алексей Стукалов
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окончен Уфа 1:1 Локомотив Москва 3.8 3.25 2.2
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