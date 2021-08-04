Тикнизян поделился эмоциями после перехода в «Локомотив»

Оборонец Наир Тикнизян, подписавший пятилетнее соглашение с «Локомотивом», поделился эмоциями от перехода в стан «железнодорожников».

«Уверен, контракт с «Локомотивом» — большой и важный шаг для меня. Это отличная команда, которая решает большие задачи», - сказал футболист в интервью Sport24.

Также защитник отметил важность конкуренции среди игроков команды и подчеркнул, что для того, чтобы иметь возможность проводить на футбольном поле большее количество игровых минут, нужно много работать, а дальше тренерский штаб решит, кто и когда будет играть.

Ранее стало известно, что Наир Тикнизян принял решение выступать за национальную сборную России.