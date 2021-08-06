ВАР, пенальти, удаление и провидец Николич: «Локомотив» вдесятером спасся в Уфе

Пятничным вечером отношения в стартовой встрече третьего тура РПЛ выясняли проигравшая два предыдущих матча «Уфа» и выигравший два прошлых матча «Локомотив».

За предматчевую неделю из «Локомотива» ушёл Крыховяк, а пришёл Тикнизян. На данный момент это нельзя назвать равноценной заменой, но кто есть, тот есть, а кого нет, того нет. Марко Николич сделал одну перестановку в стартовом составе по сравнению с игрой против ЦСКА, да и то она оказалась вынужденной: травмированного Мурило подменил Пабло. Что касается решений Алексея Стукалова, то он вдохновился вторым таймом с «Динамо» и поэтому поставил в старт Касинтуру и Агаларова.

Вязкий футбол первого тайма не стала неожиданностью. «Уфа» умеет так играть у себя дома на синтетике. Моментов до перерыва было минимальное количество. Сначала гости смотрелись впереди чуть предпочтительней. В конце седьмой минуты Камано прострелил слева в район одиннадцатиметровой отметки Жемалетдинову, который упустил возможность забить уже четвёртый гол в сезоне, подняв мяч выше перекладины.

После отметки получаса игры хозяева встрепенулись в плане атаки. На 35-й минуте они отметились почти голевым шансом. Касинтура умным пасом вывел Мрзляка на свободное пространство, но тот из левой зоны пробил прямо в руки Гилерме. Там был небольшой рикошет, и российско-бразильский вратарь не поймал снаряд, но на добивании никого из уфимцев не оказалось. Вскоре Камилов устроил дальний черпачок по направлению к левой девятке – чуть мимо створа.

Конец первого тайма остался за «Уфой», «железнодорожникам» стоит это признать. Был полумомент у Олега Иванова, пробившего головой в Гилерме на подаче Бауэра, но это ещё не всё. Компенсированное время длилось целых восемь минут – из-за пенальти. В отличие от матча с «Динамо», одиннадцатиметровый был поставлен в пользу «Уфы», а не наоборот.

Баринов в своей штрафной в неудачной попытке отбора наступил на ногу Мрзляка – главный арбитр Сиденков внимательно посмотрел видеоповтор, указал на точку и дал нарушителю вторую жёлтую карточку. Исполнять пенальти отправился Олег Иванов, и сделал он это чётко в правый угол к радости своей семьи на трибуне (1:0).

После перерыва «путейцам» предстояла непростая задача – как минимум отыграться вдесятером на непривычном газоне против специфического противника. И при этом для гостей не отменялась обязанность оберегать свои ворота. На 49-й минуте Олег Иванов был близок к дублю – попал головой в перекладину. Плюс в середине второго тайма «крано-зелёным» повезло трижды. Журавлёв с близкого расстояния умудрился ковырнуть мяч прямо в Гилерме, Агаларов на добивании не попал по мячу, а немного погодя Кротов в контратаке вышел один на один и послал мяч впритирку с правой штангой вне створа.

Сам «Локомотив» создавал в нападении шансы не такие опасные. Беленов спас уфимцев после попытки Куликова, но то был удар из-за пределов штрафной. Смолов не попал в створ, откликнувшись на навес. Кое-что в созидании у визитёров получалось, и оставалось только довести одну из атак до голевого завершения. И на 73-й минуте оправдать свой выход на замену удалось Лисаковичу, хлёстко стрельнувшему в левый угол со скидки Куликова (1:1).

Финальный отрезок матча активнее провела «Уфа». Именно она больше стремилась вырвать победу. Конечно, ей хотелось впервые выиграть в новом сезоне, да ещё и перед своими болельщиками, пусть их было на стадионе мало из-за ограничений. А «железнодорожникам» другие замены, кроме Лисаковича, не особенно помогли. Зе Луиш и Антон Миранчук плохо цеплялись за мячи и не сделали разницу. Живоглядов мог подготовить для гостей победу, но сделал неточный пас в перспективной атаке. У Едвая были другие задачи, для дебюта он сыграл нормально.

Итог – 1:1. «Локомотив», спасаясь от поражения, первый раз теряет очки в чемпионате, но единолично возглавляет таблицу по крайней мере почти на сутки. А «Уфа» символически покидает зону стыков, опережая «Урал» по разнице мячей.

Кирилл Иванцов