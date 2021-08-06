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Россия. Премьер-лига

ВАР, пенальти, удаление и провидец Николич: «Локомотив» вдесятером спасся в Уфе

06 Августа 2021 • 19:01 Комментировать (6)
Уфа
1:1
Локомотив Москва
окончен
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Пятничным вечером отношения в стартовой встрече третьего тура РПЛ выясняли проигравшая два предыдущих матча «Уфа» и выигравший два прошлых матча «Локомотив».

Протокол игры  
Уфа 1:1 Локомотив Москва
(1:0) Иванов Олег 45'    
    73' Лисакович Виталий (1:1)
Беленов Александр Плиев Константин Журавлёв Юрий Йокич Боян Бауэр Мориц Камилов Владислав   15'   70' (Саплинов Александр (   70') Иванов Олег Кротов Вячеслав   70' (Голубев Артём (   70') Мрзляк Филип   90' (Никитин Алексей (   90') Агаларов Гамид   64'   90' (Бизоза Парфе (   90') Жамалетдинов Тимур
Запасные: Сухов Александр Алиев Азер Милетич Неманья Кузнецов Алексей Ботака-Иобома Эрвинг
Гилерме Маринато Сильянов Александр   46' (Едвай Тин (   46') Магкеев Станислав   66' Кастро Пабло   60' Рыбус Мацей Жемалетдинов Рифат   67' (Лисакович Виталий (   67') Баринов Дмитрий   22'   45' Куликов Даниил Рыбчинский Дмитрий   74' (Миранчук Антон (   74') Смолов Фёдор   74' (Зе Луиш Жозе (   74'   88') Камано Франсуа   67' (Живоглядов Дмитрий (   67')
Запасные: Ненахов Максим Чёрный Артур Бабкин Сергей Савин Андрей Тикнизян Наир Петров Максим Вячеславович Худяков Даниил
06 августа. Стадион "BetBoom Арена" (Уфа).

За предматчевую неделю из «Локомотива» ушёл Крыховяк, а пришёл Тикнизян. На данный момент это нельзя назвать равноценной заменой, но кто есть, тот есть, а кого нет, того нет. Марко Николич сделал одну перестановку в стартовом составе по сравнению с игрой против ЦСКА, да и то она оказалась вынужденной: травмированного Мурило подменил Пабло. Что касается решений Алексея Стукалова, то он вдохновился вторым таймом с «Динамо» и поэтому поставил в старт Касинтуру и Агаларова.

Вязкий футбол первого тайма не стала неожиданностью. «Уфа» умеет так играть у себя дома на синтетике. Моментов до перерыва было минимальное количество. Сначала гости смотрелись впереди чуть предпочтительней. В конце седьмой минуты Камано прострелил слева в район одиннадцатиметровой отметки Жемалетдинову, который упустил возможность забить уже четвёртый гол в сезоне, подняв мяч выше перекладины.

После отметки получаса игры хозяева встрепенулись в плане атаки. На 35-й минуте они отметились почти голевым шансом. Касинтура умным пасом вывел Мрзляка на свободное пространство, но тот из левой зоны пробил прямо в руки Гилерме. Там был небольшой рикошет, и российско-бразильский вратарь не поймал снаряд, но на добивании никого из уфимцев не оказалось. Вскоре Камилов устроил дальний черпачок по направлению к левой девятке – чуть мимо створа.

Конец первого тайма остался за «Уфой», «железнодорожникам» стоит это признать. Был полумомент у Олега Иванова, пробившего головой в Гилерме на подаче Бауэра, но это ещё не всё. Компенсированное время длилось целых восемь минут – из-за пенальти. В отличие от матча с «Динамо», одиннадцатиметровый был поставлен в пользу «Уфы», а не наоборот.

Баринов в своей штрафной в неудачной попытке отбора наступил на ногу Мрзляка – главный арбитр Сиденков внимательно посмотрел видеоповтор, указал на точку и дал нарушителю вторую жёлтую карточку. Исполнять пенальти отправился Олег Иванов, и сделал он это чётко в правый угол к радости своей семьи на трибуне (1:0).

После перерыва «путейцам» предстояла непростая задача – как минимум отыграться вдесятером на непривычном газоне против специфического противника. И при этом для гостей не отменялась обязанность оберегать свои ворота. На 49-й минуте Олег Иванов был близок к дублю – попал головой в перекладину. Плюс в середине второго тайма «крано-зелёным» повезло трижды. Журавлёв с близкого расстояния умудрился ковырнуть мяч прямо в Гилерме, Агаларов на добивании не попал по мячу, а немного погодя Кротов в контратаке вышел один на один и послал мяч впритирку с правой штангой вне створа.

Сам «Локомотив» создавал в нападении шансы не такие опасные. Беленов спас уфимцев после попытки Куликова, но то был удар из-за пределов штрафной. Смолов не попал в створ, откликнувшись на навес. Кое-что в созидании у визитёров получалось, и оставалось только довести одну из атак до голевого завершения. И на 73-й минуте оправдать свой выход на замену удалось Лисаковичу, хлёстко стрельнувшему в левый угол со скидки Куликова (1:1).

Финальный отрезок матча активнее провела «Уфа». Именно она больше стремилась вырвать победу. Конечно, ей хотелось впервые выиграть в новом сезоне, да ещё и перед своими болельщиками, пусть их было на стадионе мало из-за ограничений. А «железнодорожникам» другие замены, кроме Лисаковича, не особенно помогли. Зе Луиш и Антон Миранчук плохо цеплялись за мячи и не сделали разницу. Живоглядов мог подготовить для гостей победу, но сделал неточный пас в перспективной атаке. У Едвая были другие задачи, для дебюта он сыграл нормально.

Итог – 1:1. «Локомотив», спасаясь от поражения, первый раз теряет очки в чемпионате, но единолично возглавляет таблицу по крайней мере почти на сутки. А «Уфа» символически покидает зону стыков, опережая «Урал» по разнице мячей. 

Кирилл Иванцов

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Комментарии (6)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
06 Августа 2021 в 21:06
днище полнейшее... я про обе команды .
Nevr75
06 Августа 2021 в 19:55
Игра отстой, на победу не наиграли..... без усиления нам будет тяжко.
только не мясо!!!
06 Августа 2021 в 19:28
Болел за Уфу. Чуть не повезло. Успехов Юрию Павловичу в Ростове.
ирвин-schalke
06 Августа 2021 в 19:12
После травмы, Баринов стал похож на Тарасова,не успеваютак сломаю, очень медленный стал. Кто там его хотел,Зенит? Опять же судейство,если ты даешь пенальти,так зачем удалять игрока??? Две минуты смотреть "Вор" и взять удалить,абсурд . Только в нашем чемпионате такой цирк)))
Дарт Уилфред
06 Августа 2021 в 21:24

и волейбол уфимский в штрафной не просматривать никак....
Дарт Уилфред
06 Августа 2021 в 19:08

По тому как складывался этот матч ничья хороший исход. Лисакович красивого положил.

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окончен Уфа 1:1 Локомотив Москва 3.8 3.25 2.2
07.08  17:00 Зенит ... Краснодар 1.48 4.5 6.5
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