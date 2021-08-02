Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук имеет все шансы пойти по стопам своего брата и также отправиться выступать на Апеннины.

По информации корреспондента сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Сергея Румянцева, в Италии активно следят за ситуацией с Антоном Миранчуком.

У нескольких клубов Серии А есть намерения пригласить родного брата хавбека «Аталанты» в свои ряды. Речь идёт как о полноценном трансфере, так и о вероятной аренде 25-летнего футболиста.

Правда, с точки зрения финансов предложения от итальянских команд несколько уступают тому, что готовы предоставить Антону Миранчуку вероятные работодатели в РПЛ.

В прошлом сезоне полузащитнику «железнодорожников» удалось отличиться 7 голами и 7 ассистами в 32 поединках.