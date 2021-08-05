Тикнизян: «Решил, что нужно двигаться дальше»

Защитник Наир Тикнизян, недавно перешедший в московский «Локомотив» из ЦСКА, поделился причинами ухода из «армейского» клуба, пишет Metaratings.

По словам футболиста, в период сборов тренерский штаб ЦСКА видел его только на позиции левого защитника, причем не основного. Это и послужило главным поводом поменять клубную прописку.

Тикнизян является воспитанником «армейцев». В их составе он дебютировал в 2017 году. Походу прошлого сезона 22-летний футболист стал игроком первой команды, проведя в розыгрыше Российской Премьер-лиги 28 матчей. О его переходе в «Локомотив» было объявлено 4 августа.