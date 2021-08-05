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Россия. Премьер-лига

Тикнизян: «Решил, что нужно двигаться дальше»

05 Августа 2021 • 21:04 Комментировать
Уфа
...
Локомотив Москва
3.70 3.20 2.15
Через 18 ч. 10 мин.
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Защитник Наир Тикнизян, недавно перешедший в московский «Локомотив» из ЦСКА, поделился причинами ухода из «армейского» клуба, пишет Metaratings.

По словам футболиста, в период сборов тренерский штаб ЦСКА видел его только на позиции левого защитника, причем не основного. Это и послужило главным поводом поменять клубную прописку.

Тикнизян является воспитанником «армейцев». В их составе он дебютировал в 2017 году. Походу прошлого сезона 22-летний футболист стал игроком первой команды, проведя в розыгрыше Российской Премьер-лиги 28 матчей. О его переходе в «Локомотив» было объявлено 4 августа.

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Локомотив Москва ЦСКА Москва Наир Тикнизян
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06.08  17:00 Уфа ... Локомотив Москва 3.7 3.2 2.15
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