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Россия. Премьер-лига

Пабло: «Это дух именно той команды, которая потенциально может стать чемпионом»

06 Августа 2021 • 19:16 Комментировать
Уфа
1:1
Локомотив Москва
окончен
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Лучший футболист матча «Уфа» - «Локомотив» (1:1) Пабло поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Учитывая то, как развивался матч, вы дольны результатом?

- Это была очень сложная игра против команды, которая очень хорошо умеет играть в футбол и хорошо защищается. Мы играли второй тайм, имея на игрока меньше, но остаемся довольными по окончанию матча тем, как команда его провела и реагировала на события. Наша команда показала силу характера и свою решительность. Это дух именно той команды, которая потенциально может стать чемпионом.

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Локомотив Москва Уфа Пабло
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окончен Уфа 1:1 Локомотив Москва 3.8 3.25 2.2
07.08  17:00 Зенит ... Краснодар 1.48 4.5 6.5
07.08  17:30 Арсенал Тула ... Крылья Советов
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