Пабло: «Это дух именно той команды, которая потенциально может стать чемпионом»

Лучший футболист матча «Уфа» - «Локомотив» (1:1) Пабло поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Учитывая то, как развивался матч, вы дольны результатом?

- Это была очень сложная игра против команды, которая очень хорошо умеет играть в футбол и хорошо защищается. Мы играли второй тайм, имея на игрока меньше, но остаемся довольными по окончанию матча тем, как команда его провела и реагировала на события. Наша команда показала силу характера и свою решительность. Это дух именно той команды, которая потенциально может стать чемпионом.