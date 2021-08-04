Тикнизян принял решение выступать за сборную России

Полузащитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян принял решение выступать за национальную команду России. Об этом рассказал агент футболиста Александр Клюев:

«Наир уже давно принял решение играть за российскую сборную», - цитирует Клюева Metaratings.

Также агент футболиста выразил надежду на то, что Тикнизяну удастся хорошо проявить себя в новом клубе, ведь в будущем игрок хочет испытать свои силы в европейском чемпионате.

Напомним, сегодня стало известно о переходе Наира Тикнизяна из ЦСКА в «Локомотив». Футболист заключил с «железнодорожниками» контракт на пять лет.