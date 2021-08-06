«Локомотив» назвал состав на матч с «Уфой»

В пятницу вечером программу третьего тура чемпионата России будут открывать «Уфа» и «Локомотив». Наставник московской команды Марко Николич принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Гилерме, Сильянов, Рыбус, Пабло, Магкеев, Баринов, Куликов, Рыбчинский, Смолов, Жемалетдинов, Камано.

Матч между «Уфой» и «Локомотивом» начнётся в 17:00 по московскому времени. Не пропустите подробную трансляцию поединка в текстовом формате на портале LiveResult.

После двух сыгранных туров РПЛ «Локомотив» имеет в своём активе шесть очков, а «Уфа» - ноль.