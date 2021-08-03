Тикнизян проходит медосмотр в «Локомотиве»

Полузащитник московского ЦСКА Наир Тикнизян проходит медицинский осмотр перед переходом в «Локомотив», пишет Metaratings.ru.

Сегодня уже было известно, что два московских клуба пришли к соглашению по трансферу 22-летнего игрока. «Локомотив» и Тикнизян сейчас на пути к тому, чтобы уладить вопросы по личному контракту. Зарплата игрока увеличится - в ЦСКА он получал 2,5 миллиона рублей. Есть информация, что сумма трансфера составит 5 миллионов евро. Контракт будет рассчитан на пять лет.

Наир Тикнизян в прошлом сезоне был одним из основных футболистов в составе «армейцев». Во всех турнирах он провел 34 матча и забил два гола.