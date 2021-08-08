Макаров дебютировал за «Динамо» в дерби с ЦСКА

23-летний полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров дебютировал за свою команду в матче против ЦСКА. На 62-й минуте поединка россиянин вышел на замену вместо камерунского нападающего Клинтона Н’Жи.

Матч «Динамо» и ЦСКА получается насыщенным на интересные события. На матче присутствуют наставник национальной команды России Валерий Карпин, а также известный российский хоккеист Александр Овечкин.

Кроме того, за игровой день в РПЛ две желтые карточки получали тренеры: в матче «Динамо» и ЦСКА предупредили тренера хозяев Сандро Шварца. В поединке «Ростова» и «Химок» «горчичник» схлопотал новоиспечённый наставник ростовчан Юрий Сёмин.