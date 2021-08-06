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Россия. Премьер-лига

Макаров: «Жду личной встречи с Шварцем»

06 Августа 2021 • 21:14 Комментировать
Динамо Москва
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Полузащитник Денис Макаров, который стал игроком московского «Динамо», рассказал о первых впечатлениях в интервью пресс-службе клуба.

По словам футболиста, он уже созванивался с главным тренером «бело-голубых» Сандро Шварцем и понял, что они оба одинаково смотрят на футбол. Также 21-летний игрок поставил личные цели в новом клубе - занять высокое место в чемпионате, выступать в европейских турнирах и попасть в сборную России. Напоследок Макаров оценил красоту и уют динамовского стадиона.

Сегодня полузащитник перешел из казанского «Рубина» и подписал контракт на пять лет. В прошлом сезоне Российской Премьер-лиги он сыграл 28 матчей, забил семь мячей и сделал одну голевую передачу.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сандро Шварц Денис Макаров
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