Макаров: «Жду личной встречи с Шварцем»

Полузащитник Денис Макаров, который стал игроком московского «Динамо», рассказал о первых впечатлениях в интервью пресс-службе клуба.

По словам футболиста, он уже созванивался с главным тренером «бело-голубых» Сандро Шварцем и понял, что они оба одинаково смотрят на футбол. Также 21-летний игрок поставил личные цели в новом клубе - занять высокое место в чемпионате, выступать в европейских турнирах и попасть в сборную России. Напоследок Макаров оценил красоту и уют динамовского стадиона.

Сегодня полузащитник перешел из казанского «Рубина» и подписал контракт на пять лет. В прошлом сезоне Российской Премьер-лиги он сыграл 28 матчей, забил семь мячей и сделал одну голевую передачу.