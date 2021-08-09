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Россия. Премьер-лига

«Один Березуцкий не справится»: Пономарёв опасается провала ЦСКА в сезоне эксклюзив

09 Августа 2021 • 14:50 Комментировать
Динамо Москва
2:1
ЦСКА Москва
окончен
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Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением по поводу поражения от «Динамо», а также по поводу старта сезона для армейцев.

- Почему ЦСКА потерпел поражение от «Динамо»?

- Первый тайм меня порадовал. Я даже удивился, что команда так преобразилась, заиграла, забегала. У ребят была мысль в глазах и голове, и вдруг во втором тайме случился такой провал. Я так и не разобрался в чём тут дело. Вроде всё было в порядке и тут такое.

- Пенальти, про который говорят, что он сомнительный, мог повлиять на игру ЦСКА?

- Конечно. Это в первую очередь. Я так и не понял, за что его дали. Хотя смотрел внимательно, и повторы тоже. Зачем поставили это пенальти? После этого момента команды минут десять, наверное, играли, а потом вдруг вспомнили, что есть дурацкий ВАР. Конечно, это повлияло на армейцев. Игру сломали. Так нельзя. Футбол – это момент, один миг. А этот ВАР просто действует на нервы спортсменам.

- У вас есть вопросы к судейству Безбородова?

- Конечно. Мне не нравится, как он судит. Нестабильно и непрофессионально. Тут полностью его вина за испорченную игру.

- ЦСКА проигрывает второй матч подряд, ведя в счёте. С чем это может быть связано?

- Обидно. Хотя и ожидал такого. Я не был уверен, что армейцы даже вничью сыграют. Но первый тайм показал, что это возможно. Надо разбираться, почему не получилось. Может, физически они не готовы, а в таком случае игра пропадает моментально, а также техника и тактика.  Но в первую очередь сказалось судейство. Хотя в такой ситуации футболисты не должны расстраиваться. Они должны играть по-прежнему, и не обращать внимания на изменение в счёте. Чёрт с ним. Так что психологическая сторона вопроса тоже сказалась на итоге матча. Нельзя так реагировать на судейские ошибки, всё-таки это здоровые мужики, а не девки. Продолжайте дальше сражаться.

- Как оцениваете работу Алексея Березуцкого? После трёх туров у команды всего три очка.

- Вопросы всегда есть, потому что это молодой, неопытный парень. Он сам никогда не работал главным тренером, только помощником был. А это как мальчик на побегушках, который не играет никакой роли. Большая ошибка руководства ЦСКА назначать мальчишку и бросать его в омут с головой.

- Какой у него кредит доверия?

- Алексей будет работать. Но не сейчас. Ему надо набраться опыта, нахальства. Очень много факторов, которые влияют на работу тренеров.

- Нет ли у вас опасений, что этот сезон станет для ЦСКА худшим за последнее время?

- Да. Есть такие опасения. Я написал Бабаеву, что боюсь, что потеряется Березуцкий, и мы окажемся очень низко в таблице, и исправить это будет невозможно. Я ему посоветовал взять кого-то консультантом. Например, Непомнящего. Он очень грамотный специалист. Один Алексей не справится.

- Что скажете об игре «Динамо»? На что команда Шварца может замахнуться в этом сезоне?

- Ну а какая у них команда? В первом тайме армейцы их просто задавили. ЦСКА надо было продолжать в том же духе, и они бы победили. Там делать нечего с этой молодой командой. Просто надо было её уничтожать в первом тайме. Второй мяч забили бы и все, игра сделана.

- То есть вы не ждете от «Динамо» многого в этом сезоне?

- Нет. Им еще очень рано. Они удачно начали сезон, но это не тот вариант, когда команда может претендовать на высокое место в таблице.

Елена Григорьевская


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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Алексей Березуцкий Владимир Пономарёв
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