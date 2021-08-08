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Россия. Премьер-лига

ЦСКА забивает первым, но снова проигрывает московское дерби. Березуцкому пора?

08 Августа 2021 • 21:58 Комментировать (7)
Динамо Москва
2:1
ЦСКА Москва
окончен
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В рамках третьего тура состоялось московское дерби «Динамо» - ЦСКА.

Протокол игры  
Динамо Москва 2:1 ЦСКА Москва
    8' Эджуке Чидера (0:1)
(1:1) Фомин Даниил 58'    
(2:1) Фомин Даниил 73'    
Шунин Антон Паршивлюк Сергей   84' (Варела Гильермо (   84') Бальбуэна Фабиан Ордец Иван Лашальт Диего   72' Захарян Арсен   45' Шиманьски Себастиан Моро Никола   84' (Скопинцев Дмитрий (   84') Фомин Даниил   21' Нжи Клинтон Муа   62' (Макаров Денис (   62') Тюкавин Константин   71' (Грулёв Вячеслав (   71')
Запасные: Сазонов Саба Плиев Заурбек Галкин Владислав Лещук Игорь Игбун Сильвестр Евгеньев Роман Гладышев Ярослав Кутицкий Александр
Акинфеев Игорь Фернандес Марио Дивеев Игорь Бийол Яка   57' Обляков Иван Мухин Максим   83' (Кучаев Константин (   83') Ахметов Ильзат   83' (Марадишвили Константин (   83') Влашич Никола   82' (Яковлев Владислав (   82') Чалов Фёдор   64' (Бистрович Кристиян (   64') Эджуке Чидера Заболотный Антон   43' (Бохинен Эмиль (   43')
Запасные: Боков Данила Дзагоев Алан Васин Виктор Зайнутдинов Бактиёр Набабкин Кирилл Карпов Вадим Тороп Владислав
08 августа. Стадион "ВТБ Арена".

 

Второе подряд московское дерби сыграл ЦСКА, разбираемый трансферными новостями. Проиграли «Локомотиву» - продали «железнодорожникам» Наира Тикнизяна. Уступать и «динамовцам» было нельзя, по той же схеме можно и Николу Влашича потерять. А кроме шуток, «армейцы» не являлись фаворитами игры с «Динамо». Букмекеры, да и специалисты, не очень верят в сырую команду Алексея Березуцкого.

Молодёжь Сандро Шварца выиграла два первых тура и к матчу против ЦСКА подходила в хорошем настроении. Немецкий наставник уже по традиции выпустил в старте Захаряна и Тюкавина, атакующий треугольник с которыми завершил Клинтон Нжи. А вот у Березуцкого были изменения. Впервые в старте появился Никола Влашич, команда вышла с двумя форвардами Заболотный – Чалов, очень активно вперёд шёл Чидера Эджуке.

И вот этот очень атакующий состав ЦСКА как-то сразу забрал инициативу, открыв счёт уже на восьмой минуте. Заболотный выиграл верх после заброса. Эджуке убежал к углу вратарской, развернул Паршивлюка и рикошетом от Бальбуэна пробил под перекладину – 0:1. У «Динамо» на старте матча совсем ничего не клеилось, будто не поняли «бело-голубые», что матч начался. Постепенно подопечные Шварца игру выровняли, да и ЦСКА решил отойти к своим воротам.

Но моментов было мало. Захарян на фланге разобрался и опасно прострелил в штрафную на Тюкавина. Константин с разворота пробил в ближнюю «шестёрку», но немного не попал. Ещё лучше была ситуация у Клинтона Нжи, которого своей скидкой отыскал Шиманьски. Но тут и форвард умудрился промазать метров с десяти, и боковой арбитр поднял флаг, зафиксировав офсайд. На активность «Динамо» дальним ударом ответил Фёдор Чалов – Шунин спокойно мяч зафиксировал. Скромно. А перед самым перерывом атака ЦСКА ещё и получила удар в виде травмы Антона Заболотного.

 

Непонятно, так ли сказалась травма Заболотного, или ЦСКА уверовал в победу, но первый неопасный удар во втором тайме «армейцы» нанесли на 80-й минуте. «Динамо» к тому моменту уже забило дважды. Сначала Яка Бийол вкатился в ноги Захаряну, уже отдавшему пас. VAR включился, Безбородов посмотрел и назначил пенальти, который реализовал Даниил Фомин. А потом сработала замена Шварца. Новичок «Динамо» Денис Макаров с дуги штрафной мощно пальнул в Акинфеева, Игорь отбил перед собой, а набежавший Фомин оформил дубль – 2:1.

Обязан был всё заканчивать Грулёв, но не реализовал выход один на один, просто не попав в дальний угол мягким ударом. И только после этого ЦСКА провёл атаку с ударом. Но было уже поздно. Березуцкий ещё сделает тройную замену, сняв с игры Влашича, Ахметова и Мухина, но «пожарные» меры не спасут. ЦСКА проиграл второе московское дерби подряд, а «Динамо» с девятью очками в трёх турах устремилось за «Зенитом».

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ЦСКА Москва Динамо Москва
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Комментарии (5)
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Рейтинг комментариев
Kalibr
08 Августа 2021 в 22:17
Скажу так! Мы со спартачами опять там что-то хотим противопоставить, а на дела опять тоже потому же...
Don sangre
08 Августа 2021 в 22:30
Согласен
Dneprovskcity
08 Августа 2021 в 22:13
Даже в падлу что-либо коментировать..Безнадега какая-то) Все говорят что у свинарни мрак игра-не знаю, не видел- у нас по ходу еще хуже) Леха еще у бровки..)) Зрелище то еще) Понятно, что нужно время и все такое, но пока в глазах полное непонимание происходящего) Влашич тоже потух просто
Don sangre
08 Августа 2021 в 22:11
Все кричали Зенит будет бороться со Спартаком и ЦСКА. А игра внесла рокировочку. Может Динамо и Локо будут бороться. Динамо симпатичный футбол показывает.
Урзюм
08 Августа 2021 в 22:13
Мусоров в чан с говном.
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