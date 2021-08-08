ЦСКА забивает первым, но снова проигрывает московское дерби. Березуцкому пора?

В рамках третьего тура состоялось московское дерби «Динамо» - ЦСКА.

Второе подряд московское дерби сыграл ЦСКА, разбираемый трансферными новостями. Проиграли «Локомотиву» - продали «железнодорожникам» Наира Тикнизяна. Уступать и «динамовцам» было нельзя, по той же схеме можно и Николу Влашича потерять. А кроме шуток, «армейцы» не являлись фаворитами игры с «Динамо». Букмекеры, да и специалисты, не очень верят в сырую команду Алексея Березуцкого.

Молодёжь Сандро Шварца выиграла два первых тура и к матчу против ЦСКА подходила в хорошем настроении. Немецкий наставник уже по традиции выпустил в старте Захаряна и Тюкавина, атакующий треугольник с которыми завершил Клинтон Нжи. А вот у Березуцкого были изменения. Впервые в старте появился Никола Влашич, команда вышла с двумя форвардами Заболотный – Чалов, очень активно вперёд шёл Чидера Эджуке.

И вот этот очень атакующий состав ЦСКА как-то сразу забрал инициативу, открыв счёт уже на восьмой минуте. Заболотный выиграл верх после заброса. Эджуке убежал к углу вратарской, развернул Паршивлюка и рикошетом от Бальбуэна пробил под перекладину – 0:1. У «Динамо» на старте матча совсем ничего не клеилось, будто не поняли «бело-голубые», что матч начался. Постепенно подопечные Шварца игру выровняли, да и ЦСКА решил отойти к своим воротам.

Но моментов было мало. Захарян на фланге разобрался и опасно прострелил в штрафную на Тюкавина. Константин с разворота пробил в ближнюю «шестёрку», но немного не попал. Ещё лучше была ситуация у Клинтона Нжи, которого своей скидкой отыскал Шиманьски. Но тут и форвард умудрился промазать метров с десяти, и боковой арбитр поднял флаг, зафиксировав офсайд. На активность «Динамо» дальним ударом ответил Фёдор Чалов – Шунин спокойно мяч зафиксировал. Скромно. А перед самым перерывом атака ЦСКА ещё и получила удар в виде травмы Антона Заболотного.

Непонятно, так ли сказалась травма Заболотного, или ЦСКА уверовал в победу, но первый неопасный удар во втором тайме «армейцы» нанесли на 80-й минуте. «Динамо» к тому моменту уже забило дважды. Сначала Яка Бийол вкатился в ноги Захаряну, уже отдавшему пас. VAR включился, Безбородов посмотрел и назначил пенальти, который реализовал Даниил Фомин. А потом сработала замена Шварца. Новичок «Динамо» Денис Макаров с дуги штрафной мощно пальнул в Акинфеева, Игорь отбил перед собой, а набежавший Фомин оформил дубль – 2:1.

Обязан был всё заканчивать Грулёв, но не реализовал выход один на один, просто не попав в дальний угол мягким ударом. И только после этого ЦСКА провёл атаку с ударом. Но было уже поздно. Березуцкий ещё сделает тройную замену, сняв с игры Влашича, Ахметова и Мухина, но «пожарные» меры не спасут. ЦСКА проиграл второе московское дерби подряд, а «Динамо» с девятью очками в трёх турах устремилось за «Зенитом».