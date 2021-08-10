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Россия. Премьер-лига

ЦСКА рассказал о травме Заболотного

10 Августа 2021 • 12:52 Комментировать
Динамо Москва
2:1
ЦСКА Москва
окончен
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Московский ЦСКА посредством своего официального сайта поведал о состоянии здоровья форварда команды Антона Заболотного, получившего травму в концовке первого тайма матча против «Динамо» (1:2).

Как сообщают «армейцы», нападающий прошел медицинское обследование. У игрока выявлена травма мышц задней поверхности бедра. О точных сроках восстановления Заболотного станет известно через несколько дней.

30-летний форвард пополнил ряды ЦСКА этим летом. Стороны заключили контракт до середины 2024 года.

В нынешнем сезоне Премьер-лиги Антон сыграл три поединка и отметился одним забитым мячом.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Антон Заболотный
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