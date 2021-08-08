Карпин и Овечкин присутствуют на матче «Динамо» и ЦСКА

Новоиспеченный наставник сборной России по футболу Валерий Карпин, а также известный российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталс» приехали на матч третьего тура российского чемпионата между московскими «Динамо» и ЦСКА.

Ранее сегодня Валерий Карпин также присутствовал со своей супругой Дарьей на матче «Ростова» Юрия Сёмина против подмосковных «Химок», который завершился миром 1:1.

Параллельно с поединком «Динамо» и ЦСКА проходит матч казанского «Рубина» и «Ахмата» из Грозного. В матчах в эти моменты длится середина первых половин встреч.