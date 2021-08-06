Агент Макарова - о переходе в «Динамо»: «Денисом интересовались многие команды»

Полузащитник Денис Макаров, который сегодня перешёл в московское «Динамо» из «Рубина», имел предложения и от других команд. Об этом сообщил агент Дмитрий Кигинько, который представляет интересы футболиста.

Он заявил, что московский клуб вёл переговоры профессионально, и обе стороны остались всем довольны. Кигинько добавил, что к игроку проявляли интерес и другие команды, но московский клуб действовал быстро.

Он отметил, что Макаров благодарен «Рубину», но многие факторы повлияли на игрока при выборе клуба, пишет Metaratings.ru.

Напомним, что сегодня «Динамо» объявило о переходе Дениса Макарова из «Рубина» за 7,5 миллионов евро. Контракт подписан до 2026 года.