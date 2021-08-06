​Шварц: «Месси уже в Москве»

На пресс-конференции перед игрой против ЦСКА наставник «Динамо» Желько Бувач высказался о шансах «бело-голубых» заполучить Лионеля Месси.

Ранее «Барселона» объявила, что новый контракт с Лионелем Месси подписан не будет.

«Насколько мне известно, Месси уже в Москве. Он встречался с нашим спортивным директором», - пошутил Шварц.

«Конечно, это шутка. Думаю, у Месси есть понимание того, где он будет играть дальше», - высказался Шварц в ходе мероприятия.

Напомним, что Лионель Месси всю свою карьеру проводит в «Барселоне». Теперь же аргентинцу придётся играть за другой клуб.