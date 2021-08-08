Фомин отпраздновал мяч в ворота ЦСКА с футболкой травмированного Лесового

На 58-й минуте матча между московскими «Динамо» и ЦСКА полузащитник хозяев Даниил Фомин отметился голом с пенальти, ответив на взятие ворот Чидеры Эджуке, отметившегося на 8-й минуте поединка.

Футболист отпраздновал гол с футболкой травмированного 23-летнего нападающего Даниила Лесового, которую ему принес защитник Сергей Паршивлюк.

Таким образом, был установлен ничейный счет в матче. До завершения московского дерби остается приблизительно 25 минут.

На матче «Динамо» и ЦСКА также присутствуют наставник национальной команды России Валерий Карпин и известный российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталз».