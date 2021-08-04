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Россия. Премьер-лига

Контракт Кардозу с «Динамо» расторгнут

04 Августа 2021 • 22:39 Комментировать
Динамо Москва
...
ЦСКА Москва
2.75 3.10 2.75
08.08 20:00
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Полузащитник Мигель Кардозу и московское «Динамо» расторгли соглашение, сообщает сайт клуба.

В официальном заявлении говорится, что это решение было принято по обоюдному согласию. Пресс-служба «бело-голубых» пожелала автору первого гола в истории «ВТБ Арены» успехов в дальнейшей карьере.

Кардозу перебрался в «Динамо» в 2018 году. За клуб он в общей сложности провел 23 матча и отметился четырьмя забитыми мячами. Его контракт заканчивался в 2022 году. Прошедший сезон 27-летний полузащитник отыграл в аренде в португальском «Белененсеше».

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Мигель Кардозу
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