Контракт Кардозу с «Динамо» расторгнут

Полузащитник Мигель Кардозу и московское «Динамо» расторгли соглашение, сообщает сайт клуба.

В официальном заявлении говорится, что это решение было принято по обоюдному согласию. Пресс-служба «бело-голубых» пожелала автору первого гола в истории «ВТБ Арены» успехов в дальнейшей карьере.

Кардозу перебрался в «Динамо» в 2018 году. За клуб он в общей сложности провел 23 матча и отметился четырьмя забитыми мячами. Его контракт заканчивался в 2022 году. Прошедший сезон 27-летний полузащитник отыграл в аренде в португальском «Белененсеше».