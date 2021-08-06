Шварц порассуждал о причинах неудач российских клубов в Европе

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц объяснил, в чем, по его мнению, кроется причина неудач российских клубов в Европе, пишет Sport24.

Немецкий специалист отметил, что на этот вопрос нельзя ответить наверняка, потому что нужно находиться внутри других клубов. Однако Шварц предложил рассматривать эту проблему со всех сторон. Он считает, что нужно, прежде всего, взять во внимание такие моменты, как подготовку тренеров, самих футболистов, а также судейского корпуса - только так можно понять, в каком именно состоянии пребывает российский футбол.

Напоследок наставник «Динамо» добавил, что с подобными трудностями нужно разбираться постепенно.