​Бывший сотрудник ЦСКА стал начальником «Динамо»

Московское «Динамо» через свой официальный сайт объявило о назначении Сергея Якунчикова на должность начальника главной команды. Ранее эту должность занимал Александр Удальцов. Он останется в структуре клуба, но при этом перейдёт на другую должность.

Сергей Якунчиков может похвастаться солидным опытом работы в российском футболе. На протяжении долгого отрезка времени – с 2004 по 2020 год – Якунчиков работал в ЦСКА. Последние же полгода этот специалист трудился в «Химках».

Ближайший матч «Динамо» проведёт против ЦСКА. Дерби Москвы пройдёт в воскресенье, 8 мая, и стартует в 20:00.