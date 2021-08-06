Матч «Динамо» - ЦСКА посетят не более 3000 болельщиков

Матч третьего тура Тинькофф РПЛ между «Динамо» и ЦСКА вживую смогут увидеть не более 3000 зрителей. Это решение принял Роспотребнадзор в связи c ковидными ограничениями.

На арену будут допущены только владельцы абонементов и исключительно по QR-коду, который выдаётся после сдачи ПЦР-теста, вакцинации или переболевшим коронавирусом, об этом сообщает официальный сайт московского клуба.

При этом, для гостевого сектора было выделено всего лишь 150 билетов, которые также смогут получить только фанаты «армейцев» c абонементами на трибуны A и S.

Матч состоится восьмого августа в 20:00 по Москве, на стадионе «ВТБ Арена».