Федотов прокомментировал пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Динамо»

Бывший арбитр Игорь Федотов высказался о пенальти, назначенном в ворота «армейцев» в дерби против московского «Динамо», который в итоге реализовал нападающий Даниил Фомин.

Федотов похвалил действия ассистента Виталия Мешкова, который позвал главного арбитра Владислава Безбородова к монитору на просмотр повтора эпизода с фолом в штрафной площади «армейцев». Федотов подчеркнул, что решение с пенальти было правильным.

Московское «Динамо» обыграло ЦСКА 2:1, таким образом добыв максимально возможные 9 очков после трёх туров российского чемпионата.