Бывший футболист «Динамо» Олег Терëхин прокомментировал победу «бело-голубых» над ЦСКА в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым.

«Хороший матч. «Динамо» полностью переиграло ЦСКА, я так считаю. У ЦСКА пока вообще никакой игры нет. Как-то совсем плохо они играют. Не знаю, с чем это связано, может быть, у Березуцкого опыта ещё нет. «Динамо» сегодня и играло лучше, и физически готово было лучше. Не сказать, что они сегодня феерили, но соперника своего обыграли. Результат полностью закономерный. «Динамо» могли забить и ещё, и счёт был бы крупнее.

Я считаю, что на результате могло сказаться, что у Шварца опыта побольше, чем у Березуцкого. Причем опыта у него намного побольше.

На что будет претендовать «Динамо» в этом сезоне? Давайте будем смотреть на это постепенно по ходу чемпионата. «Зенит» - фаворит всего чемпионата, однозначно. В соперниках ещё «Спартак», «Локомотив», посмотрим. «Динамо» - молодая команда, которой чемпионство взять тяжеловато ещё. Но побороться за еврокубки они могут», - сказал Терëхин.