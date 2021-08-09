Шварц высказался об игре против ЦСКА

Сандро Шварц, занимающий пост рулевого московского «Динамо», поделился впечатлениями от выступления своей команды в рамках третьего тура РПЛ против земляков из ЦСКА.

По словам Шварца, игра была интенсивной. Тренер отметил, что на начальном этапе поединка игроки допускали большое количество ошибок, последствием чего и стал пропущенный гол. В то же время, наставник похвалил игру своих подопечных во второй половине матча.

«Во втором тайме внесли коррективы, начали играть быстрее, делали точные передачи. Показали хорошую игру», - заявил специалист на пресс-конференции.

Московское «Динамо», несмотря на быстрое взятие своих ворот соперниками, продемонстрировало характер, добыв волевую победу (2:1). Дублем в составе москвичей отметился форвард Даниил Фомин.