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Россия. Премьер-лига

Шварц высказался об игре против ЦСКА

09 Августа 2021 • 00:05 Комментировать
Динамо Москва
2:1
ЦСКА Москва
окончен
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Сандро Шварц, занимающий пост рулевого московского «Динамо», поделился впечатлениями от выступления своей команды в рамках третьего тура РПЛ против земляков из ЦСКА.

По словам Шварца, игра была интенсивной. Тренер отметил, что на начальном этапе поединка игроки допускали большое количество ошибок, последствием чего и стал пропущенный гол. В то же время, наставник похвалил игру своих подопечных во второй половине матча.

«Во втором тайме внесли коррективы, начали играть быстрее, делали точные передачи. Показали хорошую игру», - заявил специалист на пресс-конференции.

Московское «Динамо», несмотря на быстрое взятие своих ворот соперниками, продемонстрировало характер, добыв волевую победу (2:1). Дублем в составе москвичей отметился форвард Даниил Фомин.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Динамо Москва РПЛ Сандро Шварц
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