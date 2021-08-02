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Россия. Премьер-лига

Бабаев: «Люди, которые ковали победы, достойны памяти о них»

02 Августа 2021 • 14:56 Комментировать
Динамо Москва
...
ЦСКА Москва
2.75 3.10 2.75
08.08 20:00
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Гендиректор «ЦСКА» Роман Бабаев прокомментировал открытие на Тверском бульваре фотовыставки «110 лет ПФК ЦСКА – мгновения великой истории».

«На фоне Олимпиады это мероприятие меркнет, но это наша история. Мы рады открывать выставку, посвящённую 110-летию клуба. Это длинный путь», - цитирует Бабаева Sport24.

Генеральный директор «армейцев» пообеoал, что воспитанники клубной академии обязательно посетят выставку, чтобы познакомиться со славной историей команды.

«Спорт очень жесток. Люди, которые ковали победы, достойны памяти о них», - утверждает функционер.

ЦСКА после стартовых двух туров идёт на восьмом месте в РПЛ с 3 очками.

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ЦСКА Москва Роман Бабаев
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