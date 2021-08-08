Шварц получил жёлтую карточку во время поединка «Динамо» с ЦСКА

Наставник московского «Динамо» Сандро Шварц получил от главного судьи поединка его команды с ЦСКА Владислава Безбородова желтую карточку на последних мгновениях первой половины игры.

Судья выписал специалисту предупреждение за протесты против решения арбитра в эпизоде с фолом полузащитника Арсена Захаряна на хорватском футболисте ЦСКА Николе Влашиче.

За фол 18-летний футболист также получил «горчичник».

После первой половины игры ЦСКА ведет минимально 1:0. Предупреждение Сандро Шварца стало вторым «тренерским» в сегодняшнем игровом дне РПЛ. Ранее в матче «Ростова» и «Химок» желтую карточку схлопотал новоиспеченный наставник ростовчан Юрий Сёмин.