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Россия. Премьер-лига

Лаксальт - о дерби с ЦСКА: «У «Динамо» хорошие шансы, чтобы продлить победную серию»

02 Августа 2021 • 08:29 Комментировать
Динамо Москва
...
ЦСКА Москва
2.50 3.40 2.80
08.08 20:00
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Новичок московского «Динамо» Диего Лаксальт высказался о следующем поединке «бело-голубых» в российской Премьер-лиге. В рамках третьего тура чемпионата подопечные Сандро Шварца встретятся со столичным ЦСКА.

«В первом домашнем матче сезона нам надо обязательно выиграть. У нас хорошие шансы на то, чтобы продлить победную серию», - передает слова уругвайского футболиста клубная пресс-служба.

Динамовцы стартовали в чемпионате России с двух гостевых побед. В первом туре был повержен «Ростов» (2:0), а во втором - «Уфа» (3:2).

Дерби «Динамо» - ЦСКА состоится 8 августа на «ВТБ Арене». Начало запланировано в 20:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Динамо Москва Диего Лаксальт
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