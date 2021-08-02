Лаксальт - о дерби с ЦСКА: «У «Динамо» хорошие шансы, чтобы продлить победную серию»

Новичок московского «Динамо» Диего Лаксальт высказался о следующем поединке «бело-голубых» в российской Премьер-лиге. В рамках третьего тура чемпионата подопечные Сандро Шварца встретятся со столичным ЦСКА.

«В первом домашнем матче сезона нам надо обязательно выиграть. У нас хорошие шансы на то, чтобы продлить победную серию», - передает слова уругвайского футболиста клубная пресс-служба.

Динамовцы стартовали в чемпионате России с двух гостевых побед. В первом туре был повержен «Ростов» (2:0), а во втором - «Уфа» (3:2).

Дерби «Динамо» - ЦСКА состоится 8 августа на «ВТБ Арене». Начало запланировано в 20:00 по московскому времени.