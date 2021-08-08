Алексей Березуцкий: «Вы сами знаете уровень игрока Заболотного. Естественно, это потеря»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий поделился впечатлениями от матча с «Динамо» (1:2) в эфире канала «Матч Премьер».
- Сейчас по горячим следам, в чем видите причину сегодняшнего поражения?
- Первый тайм провели достаточно хорошо, второй, скажем так, неважно. Очень нервно играли в обороне, в первую очередь. Ну и я бы так сказал, что в атаке также особенно ничего не получалось.
- Первые 10 минут у ЦСКА было грандиозное преимущество, вы контролировали мяч, создавали моменты, забили гол, вышли вперед. Казалось, что все в этой игре может получиться, но потом «Динамо» перехватило инициативу. Почему так произошло?
- То, что перехватило инициативу, это нормально. Плохо, что мы не перехватили ее обратно. Опять же, в первом тайме.
- Можно говорить, что потеря ключевого футболиста Антона Заболотного в концовке первого тайма - это один из ключевых моментов сегодня?
- Вы сами знаете уровень игрока Заболотного. Естественно, это потеря. Но у нас есть кем его заменить.
- Во втором тайме было мало движения на половине поля соперника, первый удар нанесли только на 80-й минуте. Почему так произошло?
- Возможно, подустали, возможно, еще чего-то. Все-таки сегодня душно, разберемся.
- К вопросу о физической готовности. Во втором тайме показалось, что «Динамо» легче.
- По разному показывается. С «Локомотивом», наоборот, в концовке мы были свежие. Тут от многих факторов зависит.
- Когда в концовке второго тайма меняли Влашича, Ахметова, на что рассчитывали?
- Это просто-напросто освежить игру, именно свежими игроками.
- Надо ли говорить, что именно сегодня самый позитивный момент ЦСКА - это первые 10 минут и забитый мяч?
- Ну, не 10, а чуть побольше. Да.
- Тем не менее, какой-то позитивный момент сегодня можно выделить?
- Позитивный момент? Это в принципе практически весь первый тайм, минут 30, да даже весь первый тайм я бы назвал позитивным.