Алексей Березуцкий: «Вы сами знаете уровень игрока Заболотного. Естественно, это потеря»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий поделился впечатлениями от матча с «Динамо» (1:2) в эфире канала «Матч Премьер».

- Сейчас по горячим следам, в чем видите причину сегодняшнего поражения?

- Первый тайм провели достаточно хорошо, второй, скажем так, неважно. Очень нервно играли в обороне, в первую очередь. Ну и я бы так сказал, что в атаке также особенно ничего не получалось.

- Первые 10 минут у ЦСКА было грандиозное преимущество, вы контролировали мяч, создавали моменты, забили гол, вышли вперед. Казалось, что все в этой игре может получиться, но потом «Динамо» перехватило инициативу. Почему так произошло?

- То, что перехватило инициативу, это нормально. Плохо, что мы не перехватили ее обратно. Опять же, в первом тайме.

- Можно говорить, что потеря ключевого футболиста Антона Заболотного в концовке первого тайма - это один из ключевых моментов сегодня?

- Вы сами знаете уровень игрока Заболотного. Естественно, это потеря. Но у нас есть кем его заменить.

- Во втором тайме было мало движения на половине поля соперника, первый удар нанесли только на 80-й минуте. Почему так произошло?

- Возможно, подустали, возможно, еще чего-то. Все-таки сегодня душно, разберемся.

- К вопросу о физической готовности. Во втором тайме показалось, что «Динамо» легче.

- По разному показывается. С «Локомотивом», наоборот, в концовке мы были свежие. Тут от многих факторов зависит.

- Когда в концовке второго тайма меняли Влашича, Ахметова, на что рассчитывали?

- Это просто-напросто освежить игру, именно свежими игроками.

- Надо ли говорить, что именно сегодня самый позитивный момент ЦСКА - это первые 10 минут и забитый мяч?

- Ну, не 10, а чуть побольше. Да.

- Тем не менее, какой-то позитивный момент сегодня можно выделить?

- Позитивный момент? Это в принципе практически весь первый тайм, минут 30, да даже весь первый тайм я бы назвал позитивным.