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Россия. Премьер-лига

Евсеев: «Жду Фомина в сборной России»

09 Августа 2021 • 11:29 Комментировать (1)
Динамо Москва
2:1
ЦСКА Москва
окончен
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Наставник ярославского «Шинника» Вадим Евсеев не оставил без внимания успешную игру полузащитника «Динамо» Даниила Фомина на старте сезона-2021/2022 чемпионата России.

Во вчерашнем дерби против ЦСКА хавбек отметился двумя забитыми мячами. Матч завершился победой динамовцев со счетом 2:1.

«Рад за Фомина. Потенциал огромный. Жду в основе сборной. За пенальти точно тогда можно быть спокойным», - гласит сообщение тренера в «Инстаграме».

В текущем розыгрыше российской Премьер-лиги Фомин принял участие в трех встречах и отметился четырьмя голами, три их которых - с пенальти.

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Евро-Футбол.Ру,
Вадим Евсеев Даниил Фомин
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Комментарии (1)
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Don sangre
09 Августа 2021 в 13:27
Ой много таких сватали в сборную... И что и где? Если будет дальше так играть - тогда возможно...
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