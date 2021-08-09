Евсеев: «Жду Фомина в сборной России»

Наставник ярославского «Шинника» Вадим Евсеев не оставил без внимания успешную игру полузащитника «Динамо» Даниила Фомина на старте сезона-2021/2022 чемпионата России.

Во вчерашнем дерби против ЦСКА хавбек отметился двумя забитыми мячами. Матч завершился победой динамовцев со счетом 2:1.

«Рад за Фомина. Потенциал огромный. Жду в основе сборной. За пенальти точно тогда можно быть спокойным», - гласит сообщение тренера в «Инстаграме».

В текущем розыгрыше российской Премьер-лиги Фомин принял участие в трех встречах и отметился четырьмя голами, три их которых - с пенальти.