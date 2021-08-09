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Россия. Премьер-лига

Акинфеев: «В этих матчах я не выручил, поэтому полностью беру вину на себя»

09 Августа 2021 • 11:32 Комментировать (2)
Динамо Москва
2:1
ЦСКА Москва
окончен
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Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев на клубном канале в YouTube подвёл итоги матча с «Динамо» (1:2).

- Неудачный матч и не самое удачное начало сезона. В чем причина?

- Во-первых, причина в нас, в нашей игре. Мы играем, наверное, третий матч подряд недопустимо для ЦСКА. Хочется видеть больше игры в атаку, видеть немножко другой ЦСКА, плюс индивидуальные ошибки. Игра с «Локомотивом», игра сегодня подвели черту. Проиграли 1:2, вратарь должен выручать, а в этих матчах я не выручил, поэтому полностью беру вину на себя. Наверное, сыграй 1:1 там и там, было бы другое настроение, можно было смотреть на следующий матч с каким-то позитивом, но позитива мало, поэтому будем как-то стараться из этой ситуации выходить.

- Второй матч подряд проигрываете, ведя в счете. Есть этому какое-то объяснение?

- Наверное, нам забивать нельзя первыми. Конечно, это все ирония, шутки, но по большому счету шутить не хочется, хочется вернуться по игре, по самоотдаче и всему другому на прежний уровень, который у нас был всегда у команды. Тогда уже можно и шутить, и иронично что-то говорить. Сейчас пока веселья мало.

- Как команда реагирует на поражения? Ты видишь, что происходит в раздевалке и на тренировках.

- Конечно, как реагируют? Все расстроены, как и я. Наверное, когда проводишь неудачные матчи, вдвойне больше расстройства, поэтому надо выбираться. Опять же, заезженные слова, но другого пути нет. Надо что-то пытаться переломить, надо сделать, и тогда будем смотреть дальше в будущее. Понятно, что впереди «Ростов», «Ахмат» и «Зенит» - не самый  легкий календарь. Поэтому надо в этих матчах вгрызаться в победы, голы и очки. Тогда все переломится.

- Но в целом для болельщиков можно назвать какую-то причину? Потому что раньше говорили «молодая команда», потом что-то еще, а сейчас сменился тренер, но все равно играете нестабильно - 10 минут ведете, потом садитесь в оборону. Почему нет того, что было раньше?

- Объяснить не могу, потому что мы действующие футболисты, и объяснить тактику тренера или еще что-то мы не вправе. Во-вторых, команда уже не молодая, мы должны прибавлять, мы этого не видим. Опять же сказываются ошибки, они серьезные. Когда ты ошибаешься, а футбол состоит из ошибок, ты проигрываешь матчи. Пока такая ситуация. Объяснения здесь излишние, все видно на футбольном поле.

- Вы дадите ответ на футбольном поле?

- Думаю, не будем ждать, а будем начинать уже что-то делать. Самое главное - поменьше ошибаться, и тогда все будет нормально.

После стартовых трех туров в активе ЦСКА всего три очка.

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ЦСКА Москва Игорь Акинфеев
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Mcclane Muck
09 Августа 2021 в 13:01
Пора с алешей на выход !
Spirit
09 Августа 2021 в 12:31
Акинфеев все играет, а Березуцкий уже тренирует! Не люблю коней, но Акинфеева по человечески жалко, но такова спортивная жизнь!
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