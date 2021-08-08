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Россия. Премьер-лига

У Алексея Березуцкого большие проблемы: «Динамо» с Макаровым подавило ЦСКА во втором тайме

08 Августа 2021 • 21:57 Комментировать (2)
Динамо Москва
2:1
ЦСКА Москва
окончен
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Второй подряд тур чемпионата России подарил болельщикам дерби с участием ЦСКА. Неделю назад «армейцам» противостоял «Локомотив», а теперь – «Динамо».

Протокол игры  
Динамо Москва 2:1 ЦСКА Москва
    8' Эджуке Чидера (0:1)
(1:1) Фомин Даниил 58'    
(2:1) Фомин Даниил 73'    
Шунин Антон Паршивлюк Сергей   84' (Варела Гильермо (   84') Бальбуэна Фабиан Ордец Иван Лашальт Диего   72' Захарян Арсен   45' Шиманьски Себастиан Моро Никола   84' (Скопинцев Дмитрий (   84') Фомин Даниил   21' Нжи Клинтон Муа   62' (Макаров Денис (   62') Тюкавин Константин   71' (Грулёв Вячеслав (   71')
Запасные: Сазонов Саба Плиев Заурбек Галкин Владислав Лещук Игорь Игбун Сильвестр Евгеньев Роман Гладышев Ярослав Кутицкий Александр
Акинфеев Игорь Фернандес Марио Дивеев Игорь Бийол Яка   57' Обляков Иван Мухин Максим   83' (Кучаев Константин (   83') Ахметов Ильзат   83' (Марадишвили Константин (   83') Влашич Никола   82' (Яковлев Владислав (   82') Чалов Фёдор   64' (Бистрович Кристиян (   64') Эджуке Чидера Заболотный Антон   43' (Бохинен Эмиль (   43')
Запасные: Боков Данила Дзагоев Алан Васин Виктор Зайнутдинов Бактиёр Набабкин Кирилл Карпов Вадим Тороп Владислав
08 августа. Стадион "ВТБ Арена".

Динамовцы заслужили похвалы за пару побед на старте чемпионата. Да, в Уфе они отскочили на последних минутах, но там же ими всё равно были взяты три очка. Кто-то уже стал причислять коллектив Сандро Шварца к претендентам на чемпионство, но с такими выводами следовало подождать. Два тура – точно не та дистанция, которая даёт ответы на большинство вопросов. И в отношении ЦСКА это суждение тоже справедливо. После неудачной «армейской» весны «красно-синим» модно прочить скатывание в середняки, однако не всё так однозначно.

В стартовом составе ЦСКА первый раз в сезоне нашлось место Влашичу. Интересно, что после матча с «Уфой» Алексей Березуцкий объяснял его отсутствие с первых минут небольшой травмой, а накануне игры с «Динамо» «армейский» тренер вдруг признался, что Влашич раньше не попадал в состав, поскольку решал контрактные вопросы. Вот такая метаморфоза произошла в части высказываний Алексея Березуцкого. Что касается изменений в заявках клубов, то «красно-синих» несколько дней назад покинул Тикнизян, а стан «бело-голубых» из «Рубина» пополнил Макаров, начавший матч с ЦСКА на скамейке.

В отличие от встреч с «Уфой» и «Локомотивом», где «армейцы» раскочегаривались во вторых таймах, против «Динамо» они включились в активный режим с начального свистка. Реально тревожный звонок прозвенел для хозяев на четвёртой минуте, когда Заболотный резко пальнул головой рядом с ближним углом на подаче Облякова. И пока гости не забили первый гол, они не успокоились. На восьмой минуте Эджуке после скидки Заболотного повертел мяч в левой зоне чужой штрафной и вкрутил его под перекладину (0:1).

Дальше «армейцы» взяли передышку. Нет, Влашич ещё выстрелил перспективно с дальней дистанции (правее створа), но в целом инициатива перекочевала к динамовцам. На 25-й минуте заброс Шиманьского и корректировка от Фомина привели мяч к Нжи, который с лёта пробил рядом с левой штангой, и прозвучал свисток об офсайде. «Вне игры» если и было, то маленькое, но мяч в любом случае не зашёл в створ, так что повода для вмешательства ВАР не было.

Чуть позже Лаксальт издали выстрелил низом правее, чем надо. Следующего момента пришлось ждать до конца тайма – он был стопроцентным. Нжи откликнулся головой на заброс из глубины и с линии штрафной по дуге послал мяч под перекладину. Впрочем, Акинфеев не сплоховал и в красивом прыжке отвёл угрозу на угловой. В это время «армейцы» играли уже без Заболотного – тот потянул заднюю поверхность бедра и уступил место на поле Бохинену.

Второй тайм оказался в исполнении ЦСКА провальным. «Красно-синие» как-то совсем сникли, чем не преминули воспользоваться динамовцы. В районе 55-й минуты возникли два спорных момента в штрафной гостей. И если эпизод с Обляковым и Захаряном Безбородов не просмотрел по видеоповтору, то коллизию с Бийолом и Захаряном, наоборот, просмотрел. Бийол там въехал в ноги уже избавившемуся от мяча Захаряну, но правила есть правила, пенальти есть пенальти. Арбитр указал на точку, а Фомин знает толк в одиннадцатиметровых. Удар с точки в правую от себя сторону, мяч летит вдалеке от Акинфеева – и промежуточная ничья. Фомин отпраздновал этот гол, держа в руках футболку Лесового, выбывшего из строя на полгода из-за разрыва крестообразной связки колена.

Один пропущенный мяч «армейцев» не всполошил. Визитёры не показывали никаких предпосылок к тому, что они переломят игру и сбавят пыл получивших психологическое преимущество динамовцев. На 66-й минуте Бистрович бездарно потерял мяч на своей половине, и возникшая на ровном месте атака динамовцев завершилась неточным ударом Шиманьского из полукруга штрафной. Но через несколько минут «красно-синие» всё равно оказались в статусе проигрывающих. Дебютировавший за «Динамо» с замены Макаров выдал дистанционный удар по центру, Акинфеев неудачно парировал перед собой, а Фомин, точно избежавший офсайда, чётко сработал на добивании (2:1).

В концовке «красно-синие» больше владели мячом и атаковали, но скорее счёт стал бы 3:1, чем 2:2. На 78-й минуте Грулёв выскочил по левому полуфлангу один на один с Акинфеевым, но тут вратарь «армейцев» сыграл правильно, сократив угол обстрела, в итоге Грулёв послал мяч правее створа. В общем, «Динамо» заслуженно берёт третью подряд победу и не отпускает «Зенит» вперёд по набранным очкам. «Бело-голубых» теперь интенсивнее начнут рассматривать с точки зрения конкурента «сине-бело-голубых». ЦСКА же потерпел второе подряд поражение, и Алексею Березуцкому стоит задуматься, как бы продержаться на посту главного тренера «армейцев» дольше, чем Олич.

Кирилл Иванцов

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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Don sangre
08 Августа 2021 в 22:21
Пенальь не пеналь а по игре динамики были лучше. Респект.
VC-Team
08 Августа 2021 в 22:06
Динамо, конечно, по игре заслужила три очка, а вот пеналь... по мне, так там карточку за симуляцию стоило больше разглядывать на ВАР. А в целом Динамо было лучше.. кто бы спорил.
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