У Алексея Березуцкого большие проблемы: «Динамо» с Макаровым подавило ЦСКА во втором тайме

Второй подряд тур чемпионата России подарил болельщикам дерби с участием ЦСКА. Неделю назад «армейцам» противостоял «Локомотив», а теперь – «Динамо».

Динамовцы заслужили похвалы за пару побед на старте чемпионата. Да, в Уфе они отскочили на последних минутах, но там же ими всё равно были взяты три очка. Кто-то уже стал причислять коллектив Сандро Шварца к претендентам на чемпионство, но с такими выводами следовало подождать. Два тура – точно не та дистанция, которая даёт ответы на большинство вопросов. И в отношении ЦСКА это суждение тоже справедливо. После неудачной «армейской» весны «красно-синим» модно прочить скатывание в середняки, однако не всё так однозначно.

В стартовом составе ЦСКА первый раз в сезоне нашлось место Влашичу. Интересно, что после матча с «Уфой» Алексей Березуцкий объяснял его отсутствие с первых минут небольшой травмой, а накануне игры с «Динамо» «армейский» тренер вдруг признался, что Влашич раньше не попадал в состав, поскольку решал контрактные вопросы. Вот такая метаморфоза произошла в части высказываний Алексея Березуцкого. Что касается изменений в заявках клубов, то «красно-синих» несколько дней назад покинул Тикнизян, а стан «бело-голубых» из «Рубина» пополнил Макаров, начавший матч с ЦСКА на скамейке.

В отличие от встреч с «Уфой» и «Локомотивом», где «армейцы» раскочегаривались во вторых таймах, против «Динамо» они включились в активный режим с начального свистка. Реально тревожный звонок прозвенел для хозяев на четвёртой минуте, когда Заболотный резко пальнул головой рядом с ближним углом на подаче Облякова. И пока гости не забили первый гол, они не успокоились. На восьмой минуте Эджуке после скидки Заболотного повертел мяч в левой зоне чужой штрафной и вкрутил его под перекладину (0:1).

Дальше «армейцы» взяли передышку. Нет, Влашич ещё выстрелил перспективно с дальней дистанции (правее створа), но в целом инициатива перекочевала к динамовцам. На 25-й минуте заброс Шиманьского и корректировка от Фомина привели мяч к Нжи, который с лёта пробил рядом с левой штангой, и прозвучал свисток об офсайде. «Вне игры» если и было, то маленькое, но мяч в любом случае не зашёл в створ, так что повода для вмешательства ВАР не было.

Чуть позже Лаксальт издали выстрелил низом правее, чем надо. Следующего момента пришлось ждать до конца тайма – он был стопроцентным. Нжи откликнулся головой на заброс из глубины и с линии штрафной по дуге послал мяч под перекладину. Впрочем, Акинфеев не сплоховал и в красивом прыжке отвёл угрозу на угловой. В это время «армейцы» играли уже без Заболотного – тот потянул заднюю поверхность бедра и уступил место на поле Бохинену.

Второй тайм оказался в исполнении ЦСКА провальным. «Красно-синие» как-то совсем сникли, чем не преминули воспользоваться динамовцы. В районе 55-й минуты возникли два спорных момента в штрафной гостей. И если эпизод с Обляковым и Захаряном Безбородов не просмотрел по видеоповтору, то коллизию с Бийолом и Захаряном, наоборот, просмотрел. Бийол там въехал в ноги уже избавившемуся от мяча Захаряну, но правила есть правила, пенальти есть пенальти. Арбитр указал на точку, а Фомин знает толк в одиннадцатиметровых. Удар с точки в правую от себя сторону, мяч летит вдалеке от Акинфеева – и промежуточная ничья. Фомин отпраздновал этот гол, держа в руках футболку Лесового, выбывшего из строя на полгода из-за разрыва крестообразной связки колена.

Один пропущенный мяч «армейцев» не всполошил. Визитёры не показывали никаких предпосылок к тому, что они переломят игру и сбавят пыл получивших психологическое преимущество динамовцев. На 66-й минуте Бистрович бездарно потерял мяч на своей половине, и возникшая на ровном месте атака динамовцев завершилась неточным ударом Шиманьского из полукруга штрафной. Но через несколько минут «красно-синие» всё равно оказались в статусе проигрывающих. Дебютировавший за «Динамо» с замены Макаров выдал дистанционный удар по центру, Акинфеев неудачно парировал перед собой, а Фомин, точно избежавший офсайда, чётко сработал на добивании (2:1).

В концовке «красно-синие» больше владели мячом и атаковали, но скорее счёт стал бы 3:1, чем 2:2. На 78-й минуте Грулёв выскочил по левому полуфлангу один на один с Акинфеевым, но тут вратарь «армейцев» сыграл правильно, сократив угол обстрела, в итоге Грулёв послал мяч правее створа. В общем, «Динамо» заслуженно берёт третью подряд победу и не отпускает «Зенит» вперёд по набранным очкам. «Бело-голубых» теперь интенсивнее начнут рассматривать с точки зрения конкурента «сине-бело-голубых». ЦСКА же потерпел второе подряд поражение, и Алексею Березуцкому стоит задуматься, как бы продержаться на посту главного тренера «армейцев» дольше, чем Олич.

Кирилл Иванцов