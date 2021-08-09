Эджуке - о матче с «Динамо»: «Второй тайм начался не так, как мы хотели»

Нападающий московского ЦСКА Чидера Эджуке в интервью пресс-службе клуба дал собственный анализ проигранному в последнем туре матчу с «Динамо» (1:2).

По словам футболиста, «армейцы» здорово провели стартовые минуты, создавали моменты и придерживалась тренерского плана. Дальнейшее неудачное развитие событий, по мнению Эджуке, может быть связано с психологией. Игрок отметил, что ЦСКА всегда выкладывается в матчах с динамовцами, но каждый раз для победы чего-то не хватает. Также нападающий сказал, что команда сейчас должна учиться на своих ошибках и стремиться к победе в каждой игре.

После поражения в московском дерби ЦСКА опустился на 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги.