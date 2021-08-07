Лесовой перенёс операцию на колене и выбыл на полгода

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Лесовой успешно перенес операцию на травмированном колене. Об этом сообщается на официальном сайте «бело-голубых».

Как заявил главный врач «Динамо» Александр Родионов, на полное восстановление 23-летнему футболисту понадобится около шести месяцев.

В прошлом сезоне российской Премьер-лиги Лесовой принял участие в 22 поединках, забил пять голов, сделал три ассиста и получил две желтые карточки.

Новый сезон чемпионата России динамовцы начали с двух побед. В третьем туре подопечные Сандро Шварца встретятся с ЦСКА. Московское дерби состоится 8 августа, начало - 20:00 мск.