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Россия. Премьер-лига

Лесовой перенёс операцию на колене и выбыл на полгода

07 Августа 2021 • 16:17 Комментировать
Динамо Москва
...
ЦСКА Москва
2.65 3.10 2.85
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Полузащитник московского «Динамо» Даниил Лесовой успешно перенес операцию на травмированном колене. Об этом сообщается на официальном сайте «бело-голубых».

Как заявил главный врач «Динамо» Александр Родионов, на полное восстановление 23-летнему футболисту понадобится около шести месяцев.

В прошлом сезоне российской Премьер-лиги Лесовой принял участие в 22 поединках, забил пять голов, сделал три ассиста и получил две желтые карточки.

Новый сезон чемпионата России динамовцы начали с двух побед. В третьем туре подопечные Сандро Шварца встретятся с ЦСКА. Московское дерби состоится 8 августа, начало - 20:00 мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Даниил Лесовой
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