Захарян: «Все были уверены в победе, потому что мы сейчас на ходу, все в хорошей физической форме»

Лучший футболист матча «Динамо» - ЦСКА (2:1) Арсен Захарян поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Какая твоя реакция на эту награду, может быть, удивление, потому что был уверен, что Фомин ее получит?

- Ну, я думаю, вся команда сегодня хорошо сыграла, проявили характер. Выбрали меня, я очень старался в этом матче, заработал пенальти. Может быть, заслужил, может быть, и нет. Может быть, Фомину лучше было отдать, не знаю.

- Как-то индивидуальные награды в команде обсуждаете?

- Да нет, не обсуждаем, все рады за друг друга.

- Рассказывай об игре, что выделишь здесь в первую очередь? Потому что старт такой по ощущениям получился будто бы за ЦСКА.

- Ну да, еще пропустили первыми, как-то не вошли в игру. Но проявили характер, сыграли в свой футбол. Я думаю, последние 20 минут первого тайма и весь второй - наш, поэтому все заслуженно, реализовали свои моменты.

- На какой позиции тебе сегодня было удобнее играть?

- Думаю, сегодня с края себя лучше получилось проявить, но просто я доигрывал этот матч в центре поля, и там одна борьба была, нужно было просто выстоять этот счет. Поэтому, думаю, сегодня с края было лучше. Но мне без разницы, куда тренер поставит, там и играю.

- Ощущение, что ты играешь с абсолютным чувством уверенности, что все получится и что команда выиграет. Возникали какие-то сомнения по ходу матча, или ты действительно был уверен с самого начала, что команда победит?

- Да нет, думаю, все были уверены в победе, потому что мы сейчас на ходу, все в хорошей физической форме. Я думаю, сомнений никаких не должно быть, по этому поводу. Все идет как надо.

- Был ли ты в курсе, что на трибуне находится Валерий Карпин? Если знал, как это влияло на твою игру и мысли?

- Я честно не знал, откуда я мог знать? Я выхожу, играю каждый матч в независимости от того, кто на трибуне.

- А тему сборной ты как, в уме держишь?

- Да, я думаю, все футболисты в уме держат сборную.