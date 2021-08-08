Масалитин поделился впечатлениями от игры ЦСКА в матче против «Динамо»

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин поделился впечатлениями от игры команды в матче против московского «Динамо» в рамках третьего тура российского чемпионата.

По словам Масалитина, ЦСКА после успешных первых 20 минут поединка отдал инициативу сопернику, и игра «армейцев» развалилась:

«Во втором тайме у меня создалось впечатление, что у ЦСКА все вообще развалилось. И мяч перестал держаться у команды, и травма Заболотного сыграла свою роль», - сказал Масалитин в интервью «Футболу России».

ЦСКА в гостевом матче уступил землякам из «Динамо» 1:2. За «армейцев» голом отметился нигериец Чидера Эджуке с передачи Антона Заболотного, получившего в конце первого тайма травму.