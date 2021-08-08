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Россия. Премьер-лига

Масалитин поделился впечатлениями от игры ЦСКА в матче против «Динамо»

08 Августа 2021 • 23:23 Комментировать
Динамо Москва
2:1
ЦСКА Москва
окончен
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Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин поделился впечатлениями от игры команды в матче против московского «Динамо» в рамках третьего тура российского чемпионата.

По словам Масалитина, ЦСКА после успешных первых 20 минут поединка отдал инициативу сопернику, и игра «армейцев» развалилась:

«Во втором тайме у меня создалось впечатление, что у ЦСКА все вообще развалилось. И мяч перестал держаться у команды, и травма Заболотного сыграла свою роль», - сказал Масалитин в интервью «Футболу России».

ЦСКА в гостевом  матче уступил землякам из «Динамо» 1:2. За «армейцев» голом отметился нигериец Чидера Эджуке с передачи Антона Заболотного, получившего в конце первого тайма травму.

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ЦСКА Москва Динамо Москва Валерий Масалитин РПЛ
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