Григорян: «Дания сметёт Австралию»

Известный российский тренер Александр Григорян прокомментировал предстоящий поединок заключительного тура группового этапа чемпионата мира – 2022 в Катаре между сборными Дании и Австралии.

Специалист считает, что датчане в первых двух матчах находились в состоянии некой зажатости, из-за чего продемонстрировали на футбольном поле не лучшую свою игру, которую могли бы. Теперь же, по словам эксперта, пришло время эту зажатость убрать и показать свою истинную силу.

«Дания сметёт Австралию. В Лиге наций они выглядели одной из лучших команд в Европе», - приводит слова Григоряна «Матч ТВ».