Сборная Австралии повела в матче с Данией и вышла на второе место в группе

Сборные Австралии и Дании ведут борьбу за вторую путёвку в плей-офф чемпионата мира. Она достанется победителю этого поединка, в случае ничьей возможны варианты. До 62-й минуты счет не был открыт, а из-за того, что Тунис повел в матче с Францией, австралийцы и датчане могут остаться без 1/8 финала.

Тем не менее, представители южного полушария немедленно забили. Мэттью Лэки в стремительном отрыве по центру продрался к воротам и низом поразил дальнюю часть ворот - 1:0.

Франция остается лидером, у Австралии также шесть очков и вторая строчка, Тунис и Дания пока вне плей-офф.

Текстовый репортаж на LiveResult.ru.