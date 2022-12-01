Колыванов: «Я в восторге от сборной Австралии»

Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов поделился мнением о победе сборной Австралии над Данией (1:0) в матче 3-го тура чемпионата мира – 2022.

«Я в восторге от сборной Австралии. Сегодня Дания вообще ничего не сделала. За 90 минут у нее ни одного конкретного момента не было, чтобы забить гол», — цитирует Колыванова Rusfootball.

По мнению специалиста, датчане думали, что с легкостью обыграют Австралию, но соперник сыграл очень самоотверженно, такого никто не ожидал.

Сборная Франция выиграла группу D и отправилась в плей-офф вместе с занявшей вторую строчку Австралией. Тунис и Дания покинули чемпионат мира.