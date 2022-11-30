Сборная Дании не может выиграть уже в шести матчах на чемпионате мира - это её антирекорд

Сборная Австралии обыграла в последнем матче группового раунда финальной части чемпионата мира датчан, лишив тех надежды на продолжение борьбы на чемпионате мира. Это стало закономерным результатом неудачной кампании северян, которые не смогли обыграть Тунис, проиграли Франции и уступили Австралии.

Дания не может выиграть на чемпионате мира уже в шести матчах кряду, и это самая длинная подобная серия в истории чемпионов Европы-1992. В последний раз датчане побеждали на чемпионатах мира в 2018 году в России - тогда во первом туре группового раунда команда обыграла Перу с минимальным счетом.